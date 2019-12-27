Сборная США обыграла Германию в матче молодежного чемпионата мира Хоккеисты сборной США обыграли команду Германии в матче молодежного чемпионата мира со счетом 6:3.

Загрузка... В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Джордан Харрис (8-я минута), Зак Джонс (19), Шейн Пинто (35), Кертис Холл (39), Бобби Бринк (48) и Оливер Вальстрем (51). У немецкой команды отличлись Джон-Джейсон Петерка (3, 23) и Доминик Бокк (29). Добавим, что в следующем матче на турнире команда США встретится со сборной России, а Германия сыграет против чешской сборной.