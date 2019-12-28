Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» - Советский спорт
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28 декабря 2019 08:39ХоккейЛипкин Антон

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

У российского форварда гол и две передачи.

«Рейнджерс» нанесли поражение «Каролине» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Во втором периоде он забросил свою 21-ю шайбу в сезоне, после чего поучаствовал в голах Мики Зибанежада и Райана Строума. Теперь на счету Панарина 48 (21+27) очков в 37 матчах сезона.

«Рейнджерс» набрали 40 очков и остаются на седьмом месте в Столичном дивизионе. У «Каролины» 46 очков и второе место в зоне wild card на Востоке.

В следующих матчах 28 декабря «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Торонто», а «Каролина» примет «Вашингтон».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Каролина» – 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Голы: Зибанежад, 17 (бол), (Панарин) 34 (бол). Крайдер, 22. Панарин, 28. Строум (Панарин), 54 – Валльмарк, 6. Пеши, 38. Ахо, 42.

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