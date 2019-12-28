«Лос-Анджелеса» в овертайме переиграл «Сан-Хосе», на счету Прохоркина две голевые передачи Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в овертайме обыграли «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В составе «Кингз» дубль заброшенными шайбами отметились Мартин Фрк (42-я и 59-я минуты) и Джефф Картер (62). У «Шаркс» отличились Эрик Карлссон (27) и Джо Торнтон (32).

Отметим, что нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин отметился двумя результативными передачами. После этой игры на счету российского форварда стало 10 (4+6) очков.

В следующем матче «Кингз», прервавшие серию из трех поражений кряду, сыграют в гостях против «Ванкувера», а «Шаркс», потерпевшие четвертое поражение подряд, на своем льду встретятся с «Филадельфией».