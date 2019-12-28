Александр Овечкин: Меня выбрали капитаном, и мне очень тяжело пропускать «Матч звезд» Капитан «Вашингтона» и сборной Столичного дивизиона во второй раз пропустит «Звездный уикенд».

- Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков за то, что они голосовали за меня. Мне было непросто принять такое решение, но я должен прислушиваться к своему организму. Мне надо подготовиться ко второй половине сезона.

Я должен быть здоров, и мне нужно сконцентрироваться на других вещах. Меня выбрали капитаном, и мне очень тяжело пропускать «Матч звезд», но я делаю то, что будет лучше для меня и моей команды.

Во время сезона лишних выходных не бывает. Надо пользоваться любой возможностью для отдыха. Если бы мне был 21 год, я был бы здоров, в хорошей форме … , - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Матч звезд НХЛ» состоится 25 января в Сент-Луисе.