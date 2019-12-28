Валерий Каменский: С канадцами будет открытый хоккей с большим количеством голов Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады.

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- Думаю, будет открытый хоккей, ребята будут играть по-молодежному: интересно, задорно, с большим количеством голов. Я смотрел первый матч канадцев, у них хорошая, крепкая команда. Это классические канадцы – играют агрессивно, быстро, постоянно лезут на ворота. Но обыгрывать и такие команды можно, что наша молодежная сборная в последние годы уже не раз доказывала, - цитирует Каменского «РИА Новости».

Встреча группы В между сборными России и Канады состоится в ближайшую субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече турнира российская команда уступила сборной Чехии со счетом 3:4, а Канада оказалась сильнее американской сборной (6:4).