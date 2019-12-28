Владимир Плющев: Из матча с чехами сборной России нужно вынести, что дисциплина должна быть железной - Советский спорт
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28 декабря 2019 13:25Хоккей

Владимир Плющев: Из матча с чехами сборной России нужно вынести, что дисциплина должна быть железной

Российский специалист Владимир Плющев поделился ожиданиями от предстоящего матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады.

- Из матча с чехами сборной России нужно вынести, что дисциплина должна быть железной. Ребятам нужно не забывать, что они на чемпионате мира, а не на турнире «Золотая шайба».

Что может сборная России противопоставить Канаде? Знаете, есть хорошая поговорка, что порядок бьет класс. Нужно сыграть дисциплинированно и выдержать ту тактику, которую выберут тренеры. Хотя у канадцев очень приличная команда, и очень дисциплинированная, кстати, - цитирует Плющева «Чемпионат».

Встреча группы В между сборными России и Канады состоится в ближайшую субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече турнира российская команда уступила сборной Чехии со счетом 3:4, а Канада оказалась сильнее американской сборной (6:4).

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