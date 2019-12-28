Россия сыграет с Канадой на молодежном чемпионате мира Начало матча – 21:00 (мск).

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Молодежные сборные России и Канады проведут матч на групповом этапе чемпионата мира в Чехии.

Напомним, в своих первых матчах Россия потерпела поражение от хозяев турнира (3:4), а Канада одержала победу над США (6:4).

На данный момент у Канады и Чехии по три очка в группе B, американцы также набрали три очка, но провели уже два матча. Россия и Германия после одной игры остаются без очков.

Отметим, что в прошлом году на чемпионате мира в Ванкувере сборная России выиграла у Канады (2:1).

Матч Россия – Канада пройдет 28 декабря на «Остравар Арене» в Остраве. Начало игры – 21:00 (мск). Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».