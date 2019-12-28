Игорь Ларионов: Чувствуется, что есть напряжение – матч с Канадой, это естественно Тренер сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча с Канадой на молодежном чемпионате мира.

– Тренировали пару элементов сегодня на раскатке: большинство и вбрасывание, плюс выход из-под давления. Опять-таки это игра, игра непредсказуемая, поэтому необходима концентрация и фокус. С утра посмотрели – настроение нормальное, движение тоже. Чувствуется, что есть напряжение – матч с Канадой, это естественно. Будут играть две большие державы, так что важно сейчас успокоиться. Нужно выйти и играть в хоккей, – передает слова Ларионова Sport24.ru.

Встреча группы В между сборными России и Канады состоится в ближайшую субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече турнира российская команда уступила сборной Чехии со счетом 3:4, а Канада оказалась сильнее американской сборной (6:4)