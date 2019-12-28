Тренер сборной Канады: Россия уступила в первом матче и будет голодной до победы Тренер сборной Канады Лав Митчелл поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией на молодежном чемпионате мира.

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- Сегодня будет большая игра. Россия уступила в первом матче и будет голодной до победы.

Я бы назвал самым опасным игроком сборной России Подколзина. Он второй раз на чемпионате мира и здорово провел первый матч в Остраве. Я бы выделил Морозова. Естественно, Замула. Если посмотреть на все звенья, то везде сильные хоккеисты, - передает слова специалиста Sport24.ru.

Встреча группы В между сборными России и Канады состоится в ближайшую субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече турнира российская команда уступила сборной Чехии со счетом 3:4, а Канада оказалась сильнее американской сборной (6:4)