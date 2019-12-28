Тренер сборной Канады: Будем играть со сборной России также агрессивно, как и против США - Советский спорт
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28 декабря 2019 14:48Хоккей

Тренер сборной Канады: Будем играть со сборной России также агрессивно, как и против США

Тренер сборной Канады Лав Митчелл поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией на молодежном чемпионате мира.

- Наше противостояние — историческое. Очередной волнующий матч для болельщиков наших стран. И для хоккеистов наших стран. Мы в предвкушении начала встречи.

Будет ли Канада играть в такое же агрессивное давление против России, как против США? Думаю, что да. Это наш фирменный стиль, - цитирует Митчелла Sport24.ru.

Встреча группы В между сборными России и Канады состоится в ближайшую субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече турнира российская команда уступила сборной Чехии со счетом 3:4, а Канада оказалась сильнее американской сборной (6:4).

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