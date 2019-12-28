Кирилл Марченко: У Канады всегда быстрые ребята, которые играют в агрессивный хоккей Нападающий сборной России Кирилл Марченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Канады на молодежном чемпионате мира.

- Канада как Канада. Всегда быстрые ребята, которые играют в агрессивный хоккей. Нам нужно просто не нарушать дисциплину и стараться не хватать лишних удалений, - приводит слова Марченко Sport24.ru.

Встреча группы В между сборными России и Канады состоится в ближайшую субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече турнира российская команда уступила сборной Чехии со счетом 3:4, а Канада оказалась сильнее американской сборной (6:4).