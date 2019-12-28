Брагин выбрал состав молодежной сборной России на матч против Канады Игра молодежного чемпионата мира Россия – Канада начнется с 21:00 по московскому времени.

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Стал известен состав молодежной сборной России на матч против сверстников из Канады на групповом этапе чемпионата мира U-20.

Главный тренер россиян Валерий Брагин выбрал следующие сочетания:

Мифтахов (Аскаров);

Романов – Журавлев, Денисенко – Хованов – Соколов;

Мисюль – Замула, Дорофеев – Воронков – Александров;

Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

Малышев, Ртищев – Круглов – Соркин, Грошев.

Напомним, что россияне начали молодежный чемпионат мира, проиграв хозяйке турнира сборной Чехии со счетом 3:4. Канадцы в первом туре обыграли сборную США со счетом 6:4.

Игра Россия – Канада начнется в 21:00 по московскому времени.