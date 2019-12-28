Россия разгромила Канаду, на МЧМ канадцы еще никогда не проигрывали так крупно Матч состоялся в чешской Остраве.

В матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0.

Шайбы забрасывали Александр Хованов (2-я минута), Павел Дорофееев (11-я), Никита Ртищев (14-я), Никита Александров (23-я), Егор Соколов (34-я) и Григорий Денисенко (37). Все шесть голов российская команда организовала в равных составах.

Хованов, Денисенко и Александров в итоге набрали по два очка, добавив к своим голам по одной результативной передаче.

Лучшим игроком у россиян признали вратаря – Амира Мифтахова, отразившего все 28 бросков.

Никогда и никому канадцы на молодежных чемпионатах мира не проигрывали так крупно. До сегодняшнего вечера худшими матчами в истории канадской «молодежки» были два поражения 2:7 от сборных СССР и СНГ в 1989 и 1992 годах соответственно.

Поскольку сегодня же сборная Германии обыграла команду Чехии со счетом 4:3, все пять команд группы B набрали по три очка. У каждой из пяти сборных по одной победе и одному поражению в двух матчах. Россияне находятся выше всех по разнице шайб – 9:4.

Завтра 29 декабря команда Валерия Брагина сыграет против сборной США. 30 декабря канадцы сыграют с немцами.