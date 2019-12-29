«Питтсбург» в гостях победил «Нэшвилл», Малкин сделал три результативные передачи «Нэшвилл» потерпел второе поражение кряду.

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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимал у себя «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбами отметились Брайан Раст (1-я и 60-я минуты), Доминик Кагун (2), Крис Летанг (10), Алекс Гальченюк (29) и Джейк Гюнцель (59). Нападающий Евгений Малкин отметился тремя результативными передачами.

Хозяева ответили результативными бросками Крэйга Смита (5), Виктора Арвидссона (50) и Микаэля Гранлунда (40, 49).

«Питтсбург» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 50 очков. «Нэшвилл» идет десятым на Западе (42 очка).

В следующем матче «Пингвинз» сыграет дома против «Оттавы», а «Нэшвилл» отправится в гости к «Далласу».