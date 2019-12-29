Три голевых паса Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Торонто»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал у себя «Нью-Йорк Рейнджерс». Итоговый результат – 5:4 в пользу гостей.
В составе победителей шайбами отметились Бретт Хауден (2-я минута), Райан Строум (8, 25) и Мика Зибанеджад (38). Хозяева ответили результативными бросками Вильяма Нюландера (5), Остона Мэттьюса (28, 60) и Пьерра Энгвалла (47).
Исход встречи решался в овертайме, где автором победного броска стал Тони Деанджело (61).
Нападающий гостей Артемий Панарин записал на свой актив три голевые передачи. Теперь на счету россиянина 50 (21+29) очков в этом сезоне. Голкипер Александр Георгиев отразил 44 броска из 48.
«Рейнджерс» идет на десятой строчке в Восточной конференции, набрав 42 очка. «Торонто» занимает седьмое место (47 очков)
В следующем матче «Рейнджерс» сыграет против «Эдмонтона», а «Торонто» встретится с «Миннесотой»
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