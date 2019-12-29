«Даллас» в серии буллитов обыграл «Колорадо», Гурьянов отметился шайбой Эта победа стала второй для «Далласа» в последних пяти встречах.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома одержал волевую победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2.

За «Даллас» шайбами отметились Тайлер Сегин (2-я минута) и Денис Гурьянов (42). Гости ответили дважды усилиями Джей Ти Комфера (19) и Иэна Коула (28).

Исход встречи решался в серии буллитов – победный бросок на счету Джо Павелски.

Партнер Гурьянова по команде Александр Радулов отметился голевой передачей – на его счету 25 (10+15) очков в 36 встречах. Голкипер Антон Худобин на лед не выходил. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сыграл 12 минут и 15 секунд, но результативными действиями не отметился.

«Даллас» находится на третьем месте Западной конференции, набрав 46 очков. «Колорадо» занимает вторую строчку (50 очков).

В следующем матче «Даллас» сыграет против «Аризоны», а «Колорадо» встретится с «Виннипегом».