«Ванкувер» дома одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» Хоккеисты «Ванкувера» переиграла «Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

Загрузка...

В составе «Кэнакс» заброшенными шайбами отметились Джейк Виртанен (11-я минута), Тайлер Мотт (20) и Элиас Петтерссон (48). Гости ответили голами Анже Копитара (32) и Тайлера Тоффоли (47).

Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин провел на льду 15 минут и 49 секунд, но результативными действиями не отметился.

«Ванкувер», одержавший четвертую победу кряду, занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 44 очка, а «Кингз» идет на 14-м месте (36 очков).

В следующем матче «Ванкувер» отправится в гости к «Калгари», а его сегодняшний соперник сыграет дома против «Филадельфии».