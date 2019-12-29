Главный тренер молодежной сборной США: У россиян очень талантливая команда В Чехии продолжается молодежный чемпионат мира.

Главный тренер молодежной сборной США Скотт Санделин поделился мнением о сборной России.

«Нам нужно играть хорошо все 60 минут. Мы должны быть готовы к любой игре сборной России. В матче с канадцами они очень хорошо выглядели физически и в борьбе. Но мы знаем, что они могут играть и в другом стиле. У россиян очень талантливая команда, и мы должны быть готовыми ко всему», - приводит слова наставника ТАСС.

Напомним, сегодня на молодежном чемпионате мира встретятся команды России и США. Россияне провели на турнире две игры. В первом туре проиграли команде «Чехии» со счетом 3-4, а вчера разгромили канадцев 6-0.

В турнирной таблице группы В все команды сыграли по две встречи, одержали по одной победе и потерпели по одному поражению. У всех пяти сборных в активе по три очка.

Игра Россия - США начнется в 21:00 мск.