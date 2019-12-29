Александр Гулявцев: Обе команды выходили играть на победу, сегодня эту победу одержали мы Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев – о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:0).

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- Последний матч уходящего года был. Не скажу, что отчасти принципиальный. Просто обе команды выходили играть на победу. Сегодня эту победу одержали мы. Игра шла до забитого гола. Нам удалось забить в большинстве. Отчасти, может быть, второй гол и случайный; но это гол - и он засчитан, - передает слова специалиста пресс-служба КХЛ.

В таблице Восточной конференции «Амур» расположился на 11-й позиции. В следующем матче клуб из Хабаровска в гостях сыграет с «Локомотивом».