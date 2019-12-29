Сергей Светлов: Были хорошие моменты, но что-то у нас хромает реализация Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов – о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:2).

– Жалко, что в этом году крайний матч не в нашу пользу. Хотелось все-таки при наших болельщиках хорошую игру показать. В целом игра как раз была неплохая. Считаю, что соперник очень хорошо сыграл в обороне. Были хорошие моменты, но что-то у нас хромает реализация. Последнего полшага не хватает. Показалось, что сегодня команде эмоциональности не хватило, характера и желания победить, - цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.

После этой игры «Адмирал», набрав 45 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче дальневосточный клуб сыграет против «Авангарда».