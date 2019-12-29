Андрей Мартемьянов: Беда «Автомобилиста» – начало вторых периодов

- Хорошая игра была. Первый период нам понравился, очень активно начали. Наша беда – начало вторых периодов. Соперник прибавил в движении, начал доминировать на площадке. Пропустили голы, которые, в общем, мы не должны были пропускать. Не смогли зацепиться за счет. Потом череда удалений. Но спасибо парням, что играли до конца, - цитирует Мартемьянова пресс-служба «Барыса».
Добавим, что благодаря этой победе «Барыс» обошел «Автомобилист» в турнирной таблице Восточной конференции. Казахстанский клуб, прервав серию из трех поражений, занимает третье место с 53 очками после 41 матча. «Автомобилист», сыграв такое же количество встреч, опустился на четвертую позицию с 52 очками.
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