Андрей Мартемьянов: Беда «Автомобилиста» – начало вторых периодов Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение команды в матче против «Барыса» (2:4).

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- Хорошая игра была. Первый период нам понравился, очень активно начали. Наша беда – начало вторых периодов. Соперник прибавил в движении, начал доминировать на площадке. Пропустили голы, которые, в общем, мы не должны были пропускать. Не смогли зацепиться за счет. Потом череда удалений. Но спасибо парням, что играли до конца, - цитирует Мартемьянова пресс-служба «Барыса».

Добавим, что благодаря этой победе «Барыс» обошел «Автомобилист» в турнирной таблице Восточной конференции. Казахстанский клуб, прервав серию из трех поражений, занимает третье место с 53 очками после 41 матча. «Автомобилист», сыграв такое же количество встреч, опустился на четвертую позицию с 52 очками.