Андрей Скабелка: Надо поблагодарить ребят, что без расхлябанности довели матч до победы Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу команды в матче против «Автомобилиста» (4:2).

- Первый период нам сегодня по счету удался. Повели в счете, и во втором удалось забить нам еще два гола. Надо поблагодарить ребят, что без расхлябанности, достаточно дисциплинированно довели матч до победы. Мы уже давно все соскучились по победам дома. Поэтому, вдвойне этому рады, - цитирует Скабелку пресс-служба «Барыса».

Добавим, что благодаря этой победе «Барыс» обошел «Автомобилист» в турнирной таблице Восточной конференции. Казахстанский клуб, прервав серию из трех поражений, занимает третье место с 53 очками после 41 матча. «Автомобилист», сыграв такое же количество встреч, опустился на четвертую позицию с 52 очками.