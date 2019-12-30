«Салават Юлаев» проиграл «Тршинецу» и не смог пробиться в полуфинал Кубка Шпенглера Хоккеисты «Салавата Юлаева» уступили «Тршинецу» в матче за выход в полуфинал Кубка Шпенглера со счетом 2:3.

Новости СМИ2 В составе чешской команды заброшенными шайбами отметились Иржи Полански (5-я минута), Матей Странски (21) и Ростислав Мартынек (51). У российского клуба отличились Алексей Кручинин (32) и Данил Башкиров (36). Кубок Шпенглера

Четвертьфинал «Тршинец» (Чехия) — «Салават Юлаев» (Россия) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Голы: 1:0 - Полански (Адамски, Хмелевски, 04,36), 2:0 - Странски (Дравецки, 20.45), 2:1 - Кручинин (Гиматов, Картаев, 21.15), 2:2 - Башкиров (Пименов, Солодухин, 35.08), 3:2 - Мартынек (Хмелевски, Дудера, 50.39, бол.). Вратари: Штепанек – Кареев.