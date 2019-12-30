«Салават Юлаев» проиграл «Тршинецу» и не смог пробиться в полуфинал Кубка Шпенглера - Советский спорт
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30 декабря 2019 00:46Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Тршинецу» и не смог пробиться в полуфинал Кубка Шпенглера

Хоккеисты «Салавата Юлаева» уступили «Тршинецу» в матче за выход в полуфинал Кубка Шпенглера со счетом 2:3.

В составе чешской команды заброшенными шайбами отметились Иржи Полански (5-я минута), Матей Странски (21) и Ростислав Мартынек (51). У российского клуба отличились Алексей Кручинин (32) и Данил Башкиров (36).

Кубок Шпенглера
Четвертьфинал

«Тршинец» (Чехия) — «Салават Юлаев» (Россия) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: 1:0 - Полански (Адамски, Хмелевски, 04,36), 2:0 - Странски (Дравецки, 20.45), 2:1 - Кручинин (Гиматов, Картаев, 21.15), 2:2 - Башкиров (Пименов, Солодухин, 35.08), 3:2 - Мартынек (Хмелевски, Дудера, 50.39, бол.).

Вратари: Штепанек – Кареев.

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