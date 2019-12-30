Спенсер Найт: Против России трудно играть, но мы смогли показать сегодня хороший хоккей Голкипер сборной США Спенсер Найт прокомментировал победу над командой России (3:1) в матче группового раунда молодежного чемпионата мира.

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- У российской команды были опасные броски по моим воротам, они опасно разыгрывали большинство, против них трудно играть, но мы сегодня смогли показать хороший хоккей, - цитирует Найта Sport24.ru.

Добавим, что в первом матче на турнире команда Валерия Брагина уступила чехам со счетом 3:4, а 28 декабря разгромила со счетом 6:0 сборную Канады. В турнирной таблице группы В российская сборная занимает вторую строчку, набрав три очка в трех встречах.

Американская сборная после этой победы, набрав шесть очков после трех игр, вышла в лидеры группы.