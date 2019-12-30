Александр Хованов: Надеемся, что реализация придет к нам в следующей игре Нападающий сборной России Александр Хованов прокомментировал поражение команды в матче против США (1:3) в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира.

- У нас были моменты, но где-то делали лишние передачи. Надеемся, что реализация придет к нам в следующей игре. Американцы нас ни в чем не превосходили, но забросили две шайбы, вторая вообще непонятно, как залетела, - приводит слова Хованова ТАСС.

Добавим, что в первом матче на турнире команда Валерия Брагина уступила чехам со счетом 3:4, а 28 декабря разгромила со счетом 6:0 сборную Канады. В турнирной таблице группы В российская сборная занимает вторую строчку, набрав три очка в трех встречах.

Свой заключительный матч группового этапа сборная России проведет 31 декабря против сборной Германии. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.