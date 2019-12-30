Тренер сборной США: Тактическая война с Россией? Это просто был хороший хоккейный матч Главный тренер сборной США Скотт Санделин прокомментировал победу над командой России (3:1) в матче группового раунда молодежного чемпионата мира.

Загрузка...

- Мы ожидали, что Россия сыграет в этом стиле. Нужно вообще быть готовым ко всему. Я думаю, наша команда очень хорошо подготовилась. Мы забили важные голы, два быстрых.

Тактическая война с Россией? Это просто был хороший хоккейный матч. Мы играли на хороших скоростях. Что касается хитов и стыков, то игра была эмоциональной, - цитирует специалиста Sport24.ru.

Добавим, что американская сборная после этой победы, набрав шесть очков после трех игр, вышла в лидеры группы В.