Тренер сборной США: Тактическая война с Россией? Это просто был хороший хоккейный матч

- Мы ожидали, что Россия сыграет в этом стиле. Нужно вообще быть готовым ко всему. Я думаю, наша команда очень хорошо подготовилась. Мы забили важные голы, два быстрых.
Тактическая война с Россией? Это просто был хороший хоккейный матч. Мы играли на хороших скоростях. Что касается хитов и стыков, то игра была эмоциональной, - цитирует специалиста Sport24.ru.
Добавим, что американская сборная после этой победы, набрав шесть очков после трех игр, вышла в лидеры группы В.
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