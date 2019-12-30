Радулов забросил шайбу в победной игре «Далласа» против «Аризоны» (видео) - Советский спорт
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30 декабря 2019 09:10ХоккейНечаев Юрий

Радулов забросил шайбу в победной игре «Далласа» против «Аризоны» (видео)

«Старз» одержали вторую победу подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на своем льду уступила «Далласу» со счетом 2:4 (2:0, 0:0, 0:4).

Нападающий гостей Александр Радулов отметился заброшенной шайбой. На его счету 26 (11+15) очков в 37 матчах текущего сезона. Одноклубник Радулова, Денис Гурьянов, сделал результативную передачу.

Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 33 броска из 35.

В таблице Западной конференции «Даллас» расположился на третьей строчке. В активе команды 48 очков. «Аризона» - пятая (46).

1 января «Аризона» примет «Сент-Луис», а 2 января «Старз», также на своей площадке, сыграют с «Нэшвиллом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Даллас» — 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)
Голы: Холл, 9. Гарленд, 19 — Бенн, 43. Радулов, 51. Хинтц (Гурьянов), 56. Янмарк-Нюлен, 59.

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