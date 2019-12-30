Илья Брызгалов: Матч против сборной США мог сложиться для россиян по-другому В Чехии продолжается молодежный чемпионат мира.

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Чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов подвел итоги матча сборных России и США на молодежном чемпионате мира.

«Игра была равной, тягучей. Не сказал бы, что американцы прямо-таки наголову переиграли сборную России, матч мог бы по-другому сложиться. Хоккей выглядел скучным, невыразительным, американцы просто воспользовались своими шансами», - цитирует Брызгалова ТАСС.

Напомним, вчера в рамках третьего тура группового этапа молодежного чемпионата мира сборная России уступила команде США со счетом 1:3. В трех играх на турнире россияне одержали одну победу и потерпели два поражения. Сборная России набрала три очка и занимает второе место в группе, однако команды Германии, Чехии и Канады провели на одну игру меньше.

31 декабря подопечные Валерия Брагина встретятся со сборной Германии.