Аликин, Зуб, Шипачев и Мельничук – лучшие игроки 15-й недели в КХЛ Лига определила лучших хоккеистов прошедшей недели в четырех номинациях.

Лучшим вратарем назван Евгений Аликин из Амура.

Голкипер одержал победы во всех трех матчах недели. Аликин отразил 96,36% бросков, при коэффициенте надежности 1,12.

Лучшим защитником стал Артем Зуб, представляющий питерский СКА.

Вместе с командой игрок одержал победы в двух из трех матчей недели, в которых забросил четыре шайбы и заработал показатель полезности »+3». В гостевой игре против «Барыса» Зуб оформил хет-трик.

Вадим Шипачев из столичного «Динамо» признан лучшим нападающим недели.

Динамовцы в трех матчах одержали две победы. Шипачев в этих играх набрал 6 (2+4) очков (лучший результат недели) и заработал показатель полезности »+2».

Вратарь СКА Алексей Мельничук назван лучшим новичком.

Голкипер вместе с командой одержал победы в двух гостевых матчах, в одном из них сыграв на ноль. Мельничук отразил 97,01% бросков при коэффициенте надежности 1,01.