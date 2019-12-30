Алексей Бадюков: Сборная России очень много эмоций отдала в игре против канадцев

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился своим мнением о причинах поражения сборной России от команды США.
«Думаю, очень много эмоций ребята отдали в матче с Канадой. Конечно, для нас было не очень хорошо играть два дня подряд. Той агрессии, которая принесла нам победу над канадцами, и не хватило. Вдобавок игра шла до гола, но первыми забили американцы. До этого штанги четыре было и у тех и у других. Логически разбирать ошибки смысла нет», - сказал Бадюков в интервью «Чемпионат.com»
Напомним, вчера в рамках третьего тура группового этапа молодежного чемпионата мира сборная России уступила команде США со счетом 1:3. В трех играх на турнире россияне одержали одну победу и потерпели два поражения. Сборная России набрала три очка и занимает второе место в группе, однако команды Германии, Чехии и Канады провели на одну игру меньше.
31 декабря подопечные Валерия Брагина встретятся со сборной Германии.
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