Каменский – о поражении от США: Сборной России не хватило везения

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от команды США на групповом этапе молодежного чемпионата мира (1:3).
«Не хватило везения в матче с Америкой. Игра до гола — кто первый забил, тот и выиграл. Повезло американцам, поэтому они и выиграли. А игра была абсолютно равная, и у наших, наверно, было больше моментов, чтобы забить гол и выиграть», – приводит слова Каменского «Национальная служба новостей».
Во вторник, 31 декабря, россияне сыграют со сборной Германии.
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