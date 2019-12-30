Каменский – о поражении от США: Сборной России не хватило везения Ранее подопечные Валерия Брагина уступила чехам (3:4) и разгромили канадцев (6:0).

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Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от команды США на групповом этапе молодежного чемпионата мира (1:3).

«Не хватило везения в матче с Америкой. Игра до гола — кто первый забил, тот и выиграл. Повезло американцам, поэтому они и выиграли. А игра была абсолютно равная, и у наших, наверно, было больше моментов, чтобы забить гол и выиграть», – приводит слова Каменского «Национальная служба новостей».

Во вторник, 31 декабря, россияне сыграют со сборной Германии.