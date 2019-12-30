Форвард молодежной сборной России Ртищев не сыграет с Германией

Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев получил дисквалификацию на один матч по итогам поединка с командой США (1:3) на групповом этапе МЧМ-2020.
Напомним, в той игре Ртищев устроил потасовку с американским хоккеистом Оливером Вальстремом. Он боднул соперника головой, однако, рефери не стали наказывать россиянина.
Таким образом, Ртищев не поможет команде в игре со сборной Германии, которая состоится во вторник, 31 декабря.
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