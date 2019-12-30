Швеция одолела Казахстан и выиграла третий матч кряду на МЧМ-2020 Встреча прошла в чешском городе Тршинец.

Матч группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею Казахстан – Швеция завершился в пользу номинальных гостей – 6:2.

Таким образом, команда из Казахстана проиграла четвертый матч из четырех и занимает последнее, пятое место в таблице группы А, не набрав ни одного очка. Шведы – лидеры квартета. В их активе 8 очков и 1-е место. Сегодняшняя победа стала для сборной третьей кряду.

31 декабря шведы сыграют против команды Словакии, а Казахстан 3 января встретится со сборной, занявшей пятое место в группе В.

МЧМ-2020. Групповой этап

Казахстан – Швеция – 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Голы: Фагемо (Хегландер, Сандин), 15:12 – 0:1; Фагемо (Сандин, Лундквист, бол), 22:37 – 0:2; Эберг (Нессен), 24:08 – 0:3; Хегландер (Густафссон, бол), 27:40 – 0:4; Берггрен (Хольц, Пашич, бол), 30:57 – 0:5; Бойко, 31:38 – 1:5; Рэймонд (Хенрикссон, Лундквист), 51:13 – 1:6; Мусоров (Гайтамиров), 53:57 – 2:6