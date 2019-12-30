Андрей Скабелка: «Куньлунь» играл хорошо Встреча прошла в Нур-Султане.

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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка обсудил с клубной пресс-службой домашнюю победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

«Мы достаточно моментов создали. Во-первых, практически забили два гола. Первый мы успели, пока еще соперник не доехал до своей зоны. Второй гол мы забили в большинстве. Было достаточно шансов. Но, конечно, и соперник, и вратарь соперника хорошо играли», – сказал специалист.

Команда из Казахстана выиграла второй матч кряду и занимает 3-е место в таблице Востока, набрав 55 очков. Клуб из Пекина уступил в четвертом поединке за последние пять матчей и расположился на 5-й позиции. В его активе 48 очков.