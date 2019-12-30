Сборная США обыграла команду Чехии в матче МЧМ-2020 - Советский спорт
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30 декабря 2019 23:58ХоккейГичунцев Артур

Сборная США обыграла команду Чехии в матче МЧМ-2020

Встреча прошла в городе Тршинец.

Хоккеисты сборной США одолели команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира – 4:3 ОТ.

В составе американцев по шайбе забросили Шейн Пинто, Артур Калиев, Джек Друри и Коул Кофилд, поразивший ворота соперника в овертайме. У чехов отличились Либор Забрански и Петр Чайка.

Таким образом, коллектив из США, набрав 8 очков, вышел на 1-е место в группе В, а чехи, у которых четыре очка, занимают третью строчку. При этом США уже обеспечили себе участие в плей-офф, как и сборная Канады, занявшая второе место в группе.

МЧМ-2020. Групповой этап

США – Чехия – 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Пинто (Робертсон, Вальстре, бол), 03:45 – 1:0; Забрански (Кликорка), 09:35 – 1:1; Забрански (бол), 18:16 – 1:2; Калиев (Зеграс, Миллер), 21:19 – 2:2; Друри, 26:01 – 3:2; Чайка (Кубичек, бол), 48:41 – 3:3; Кофилд – 4:3

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