Панарин впервые в карьере сыграет в Матче звезд НХЛ Об этом информирует клубная пресс-служба.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил приглашение на Матч всех звезд НХЛ. Напомним, встреча состоится 25 января 2020 года и пройдет в Сент-Луисе.

Таким образом, 28-летний россиянин впервые в карьере сыграет в подобном матче.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. Ранее он защищал цвета «Чикаго» и «Коламбуса». В текущем сезоне форвард провел 38 матчей и набрал 51 (21+30) очко.

Позже пресс-служба НХЛ опубликовала подробные составы на это мероприятие.

Атлантический дивизион:

Тайлер Бертуцци («Детройт», 1-е появление в Матчах всех звезд), Энтони Дюклер («Оттава», 1), Джек Айкел («Баффало», 3), Джонатан Юбердо («Флорида», 1), Остон Мэттьюс («Торонто», 4), Давид Пастрняк («Бостон», 2), Виктор Хедман («Тампа-Бэй», 3), Ши Уэбер («Монреаль», 7), Фредерик Андерсен («Торонто», 1), Туукка Раск («Бостон», 2)

Столичный дивизион:

Мэтью Барзал («Айлендерс», 2), Джейк Генцел («Питтсбург», 1), Кайл Палмьери («Нью-Джерси», 2), Артемий Панарин («Рейнджерс», 1), Трэвис Конекни («Филадельфия», 1), Джон Карлсон («Вашингтон», 2), Дуги Хэмилтон («Каролина», 1), Сет Джонс («Коламбус», 3), Брэйден Холтби («Вашингтон», 5), Йоонас Корписало («Коламбус», 1).

Центральный дивизион:

Патрик Кейн («Чикаго», 9), Натан Маккиннон («Колорадо», 4), Райан О’Райли («Сент-Луис», 3), Марк Шайфли («Виннипег», 2), Тайлер Сегин («Даллас», 6), Эрик Стал («Миннесота», 6), Роман Йоси («Нэшвилл», 3), Алекс Пьетранжело («Сент-Луис», 2), Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 1), Коннор Хеллебайк («Виннипег», 2).

Тихоокеанский дивизион:

Логан Кутюр («Сан-Хосе», 2), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 2), Анже Копитар («Лос-Анджелес», 5), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 4), Элиас Петтерссон («Ванкувер», 2), Якуб Сильверберг («Анахайм», 1), Мэттью Ткачак («Калгари», 1), Марк Джиордано («Калгари», 3), Марк-Андре Флери («Вегас», 5), Дарси Кюмпер («Аризона», 1).