Николишин – о поражении от сборной США: Не вижу в этом ничего страшного

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России от команды США (1:3) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.
«Не вижу в этом ничего страшного. Да, проиграли. Но стоит помнить, что в Америке молодежный хоккей выстроен совсем по-другому. Они с 16 лет собирают команду из 30-35 человек. На протяжении года они вместе тренируются и играют, выступают в одном чемпионате. Именно поэтому развитие игроков у них проходит очень продуктивно, а сборная постоянно показывает высокие результаты.
У нас было что-то подобное при Виталии Прохорове, однако потом все пропало. Отсюда и поражения», – цитирует специалиста RT.
Сегодня, 31 декабря сборная России сыграет против команды Германии. Встреча стартует в 17.00 мск.
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