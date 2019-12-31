Николишин – о поражении от сборной США: Не вижу в этом ничего страшного В прошлом году подопечные Валерия Брагина уступили американцам в полуфинале.

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России от команды США (1:3) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

«Не вижу в этом ничего страшного. Да, проиграли. Но стоит помнить, что в Америке молодежный хоккей выстроен совсем по-другому. Они с 16 лет собирают команду из 30-35 человек. На протяжении года они вместе тренируются и играют, выступают в одном чемпионате. Именно поэтому развитие игроков у них проходит очень продуктивно, а сборная постоянно показывает высокие результаты.

У нас было что-то подобное при Виталии Прохорове, однако потом все пропало. Отсюда и поражения», – цитирует специалиста RT.

Сегодня, 31 декабря сборная России сыграет против команды Германии. Встреча стартует в 17.00 мск.