Коварж, Лехтонен и Старченко вошли в список лучших хоккеистов КХЛ по итогам декабря - Советский спорт
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31 декабря 2019 13:27ХоккейГичунцев Артур

Коварж, Лехтонен и Старченко вошли в список лучших хоккеистов КХЛ по итогам декабря

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

КХЛ подвела итоги уходящего месяца, объявив имена лучших хоккеистов, проявивших себя в матчах регулярного чемпионата.

В список вошли вратарь «Авангарда» Якуб Коварж, защитник «Йокерита» Микко Лехтонен, форвард «Барыса» Роман Старченко, а также нападающий московского «Спартака» Аким Тришин, ставший лучшим новичком.

– лучшим вратарем признан Якуб Коварж («Автомобилист»), одержавший победы в семи из девяти матчей, в том числе две – на ноль, одно из двух поражений потерпел в серии бросков. Голкипер уральской команды отразил 93,81% бросков (в общей сложности 291), что составляет в среднем 32,3 за игру (наивысший показатель месяца).

– лучшим защитником признан Микко Лехтонен («Йокерит»), одержавший вместе с командой 7 побед в 9 матчах и набравший в них 10 (3+7) очков. Финский защитник не завершил ни одного матча месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+10). Лехтонен отметился 36 бросками по воротам (лучший результат декабря среди игроков его амплуа), в среднем проводил на льду 23 минуты 37 секунд, что также является наилучшим показателем среди защитников. Защитник «Йокерита» признается лучшим второй месяц подряд.

– лучшим нападающим признан Роман Старченко («Барыс»), одержавший вместе с командой 7 побед в 11 матчах и забросивший в них 8 шайб (лучший результат месяца). Нападающий казахстанского клуба забивал голы в шести матчах, отметившись дублями в ворота ХК «Сочи» и «Автомобилиста». Шайбы Старченко во встречах с этими командами, а также с минским «Динамо» стали победными. На счету нападающего «Барыса» также три результативные передачи при показателе полезности (+6), 27 бросков по воротам и 6 заблокированных бросков.

– лучшим новичком признан защитник Аким Тришин («Спартак»), одержавший вместе с командой победы в 6 из 9 матчей месяца и отметившийся в них голом и результативной передачей при показателе полезности (+1). Его гол в игре против ХК «Сочи» стал для защитника первым в КХЛ. 20-летний игрок в среднем проводил на льду 9 минут 31 секунду.

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