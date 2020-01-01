Стали известны все пары ¼ финала молодежного чемпионата мира Россия сыграет со Швейцарией.

На молодежном чемпионате мира в Чехии завершился групповой этап.

В заключительный день прошлого года в группе B Россия разгромила Германию (6:1), а Канада – Чехию (7:2). В итоге Канада заняла первое место с девятью очками, США (8 очков) – вторые, Россия (6) – третья, Чехия (4) – четвертая.

В группе A Швеция нанесла поражение Словакии (6:2), а Финляндия проиграла Швейцарии (2:5). С первого места в плей-офф вышли шведы (11), со второго – швейцарцы (9), с третьего – финны (7), с четвертого – словаки (3).

Таким образом, 2 января в ¼ финала сыграют:

Швейцария – Россия (Тршинец, 14:30)

Канада – Словакия (Острава, 17:00)

США – Финляндия (Тршинец, 19:30)

Швеция – Чехия (Острава, 22:00)

В серии до двух побед за право остаться в сильнейшем дивизионе сыграют Германия и Казахстан. Матчи пройдут 2, 4 и, если потребуется, 5 января.