Стали известны все пары ¼ финала молодежного чемпионата мира - Советский спорт
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01 января 2020 16:14ХоккейЛипкин Антон

Стали известны все пары ¼ финала молодежного чемпионата мира

Россия сыграет со Швейцарией.

На молодежном чемпионате мира в Чехии завершился групповой этап.

В заключительный день прошлого года в группе B Россия разгромила Германию (6:1), а Канада – Чехию (7:2). В итоге Канада заняла первое место с девятью очками, США (8 очков) – вторые, Россия (6) – третья, Чехия (4) – четвертая.

В группе A Швеция нанесла поражение Словакии (6:2), а Финляндия проиграла Швейцарии (2:5). С первого места в плей-офф вышли шведы (11), со второго – швейцарцы (9), с третьего – финны (7), с четвертого – словаки (3).

Таким образом, 2 января в ¼ финала сыграют:

Швейцария – Россия (Тршинец, 14:30)
Канада – Словакия (Острава, 17:00)
США – Финляндия (Тршинец, 19:30)
Швеция – Чехия (Острава, 22:00)

В серии до двух побед за право остаться в сильнейшем дивизионе сыграют Германия и Казахстан. Матчи пройдут 2, 4 и, если потребуется, 5 января.

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