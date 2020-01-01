Россия проиграла США в полуфинале женского молодежного чемпионата мира - Советский спорт
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01 января 2020 21:23ХоккейЛипкин Антон

Россия проиграла США в полуфинале женского молодежного чемпионата мира

В матче за третье место Россия сыграет с Финляндией.

Женская молодежная сборная России не смогла выйти в финал чемпионата мира в Братиславе.

В полуфинале российские хоккеистки потерпели поражение от американок (0:3). В первом периоде отличились Линди Лобделл и Лэйси Эден, а во втором – третью шайбу забросила Эмма Джентри. Напомним, на групповом этапе Россия проиграла США со счетом 0:1.

Теперь 2 января в матче за третье место соперником российской команды станет Финляндия. Начало игры – 14:30 (мск). Матч между этими соперниками на групповом этапе завершился в пользу России (4:2).

Братислава (Словакия)
Молодежный чемпионат мира (U18)
Женщины
Плей-офф
½ финала

США – Россия – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Лобделл, 8. Эден, 11. Джентри, 33.

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