Игорь Ларионов: Аскаров должен войти в плей-офф первым номером Россия сыграет со Швейцарией в ¼ финала чемпионата мира.

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Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов перед матчем ¼ финала чемпионата мира со Швейцарией высказался об основном голкипере команды.

«Я считаю, что (Ярослав) Аскаров должен войти в плей-офф первым номером, – приводит ТАСС слова Ларионова. – Но это вопрос к (главному тренеру) Валерию Брагину и (тренеру вратарей) Николаю Хабибулину».

Напомним, 17-летний Аскаров начал стартовую игру сборной России на турнире – с Чехией (3:4), но был заменен во втором перерыве, пропустив четыре гола. В третьем матче – с США (1:3) – Аскаров вышел на замену вместо Амира Мифтахова после третьей пропущенной шайбы, а накануне полностью провел игру с Германией (6:1).

Сборная России вышла в плей-офф с третьего места и 2 января сыграет в Тршинеце со Швейцарией. Начало игры – 14:30 (мск).