Малкин оштрафован на пять тысяч долларов за удар клюшкой Пажо - Советский спорт
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02 января 2020 00:15ХоккейЛипкин Антон

Малкин оштрафован на пять тысяч долларов за удар клюшкой Пажо

Форвард «Питтсбурга» ответил на тычок канадца.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин оштрафован на пять тысяч долларов за игру высокоподнятой клюшкой против форварда «Оттавы» Жана-Габриэля Пажо в матче команд в регулярном чемпионате НХЛ.

За 20 секунд до конца третьего периода на льду возникла массовая стычка. После того как судьям удалось разнять игроков 27-летний канадец ткнул Малкина перчаткой в лицо, на что 33-летний российский нападающий ответил ударом клюшкой по шее соперника.

По итогам рассмотрения эпизода департамент безопасности игроков НХЛ оштрафовал Малкина на максимально возможную сумму согласно условиям коллективного трудового соглашения. Отметим, что Пажо также оштрафован на 2,5 тысячи долларов.

Добавим, что «Питтсбург» выиграл матч со счетом 5:2, а Малкин, набравший три (2+1) очка, был признан первой звездой.

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