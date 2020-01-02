«Миннесота» примет следующую «Зимнюю классику» Матч пройдет 1 января 2021 года на стадионе Target Field.

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«Зимняя классика» в следующем сезоне НХЛ пройдет на стадионе Target Field в Миннеаполисе, сообщает официальный сайт лиги.

Матч на открытом воздухе, хозяином в котором выступит «Миннесота», традиционно состоится 1 января. Соперника «дикарей» лига определит позднее.

«Клуб «Миннесота Уайлд» и болельщики в городах-близнецах и по всему штату с нетерпением ждали возможности принять новогоднее шоу НХЛ, – заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. – И мы с радостью приедем туда в следующем году на Target Field».

Отметим, что «Миннесота» впервые в своей истории сыграет в «Зимней классике». При этом 21 февраля 2016 года команда победила «Чикаго» (6:1) в матче «Стадионной серии» на TCF Bank Stadium в Миннеаполисе.

«Зимняя классика» проводится ежегодно с сезона-2007/2008. Накануне в 12-м подобном матче «Даллас» одержал победу над «Нэшвиллом» (4:2) на футбольном стадионе Cotton Bowl.