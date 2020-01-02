Александр Кожевников – о «молодежке»: Нет дисциплины – команда начинает играть хуже Россия сыграет со Швейцарией в ¼ финала молодежного чемпионата мира.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о важности дисциплины у игроков молодежной сборной России в матче ¼ финала чемпионата мира со Швейцарией.

«Нет дисциплины – моментально начинаются удаления, разбиваются связки, ребята начинают выглядеть хуже, – приводит RT слова Кожевникова. – Уходят силы, не хватает эмоций в атаке. Поэтому дисциплина очень важна. И, конечно, нужно в большинстве действовать, как во встрече с немцами».

Напомним, сборная Швейцарии заняла второе место в группе A, опередив Финляндию, которую обыграла в заключительном матче (5:2).

Отметим, что в матче с Германией (6:1) сборная России трижды реализовала большинство.

Матч Швейцария – Россия пройдет 2 января на «Верк Арене» в Тршинеце. Начало игры – 14:30 (мск).