Алексей Дементьев: У Швейцарии дерзкая оборона Россия сыграет со Швейцарией в ¼ финала молодежного чемпионата мира.

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Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о молодежной сборной Швейцарии, которая стала соперником России по ¼ финала чемпионата мира в Чехии.

«Крайне неудобный соперник, дерзкая оборона, грамотная игра перед воротами, – приводит RT слова Дементьева. – Хорошо подчищают, подбирают отскоки. Провалы, пожалуй, были только в матче со шведами, который швейцарцы проиграли (2:5)».

Напомним, сборная Швейцарии заняла второе место в группе A, одержав три победы (над Казахстаном – 5:3, Словакией – 7:2 и Финляндией – 5:2) и уступив только Швеции (2:5). Россия стала третьей в группе B.

Матч Швейцария – Россия пройдет 2 января на «Верк Арене» в Тршинеце. Начало игры – 14:30 (мск).