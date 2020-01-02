Посещаемость «Зимней классики»-2019 стала второй в истории НХЛ Матч «Даллас» – «Нэшвилл» посетили 85 630 зрителей.

«Зимнюю классику» НХЛ между «Далласом» и «Нэшвиллом» (4:2) посетили накануне 85 630 зрителей, сообщает пресс-служба лиги.

A sellout crowd of 85,630 are attending the 2020 Bridgestone NHL #WinterClassic, the second-largest crowd in NHL history (2014 Winter Classic: 105,491). #NHLStats pic.twitter.com/ocYIkjht4M — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 1, 2020

Этот показатель стал вторым в истории и уступил только матчу «Детройт» – «Торонто», который 1 января 2014 года посмотрели с трибун 105 491 человек.

Напомним, «Даллас» и «Нэшвилл» сыграли на футбольном стадионе Cotton Bowl. «Звезды» одержали волевую победу, отыгравшись со счета 0:2, а победную шайбу забросил российский форвард Александр Радулов.

НХЛ уже объявила о том, что следующая «Зимняя классика» пройдет 1 января 2021 года в Миннеаполисе на бейсбольном стадионе Target Field вместимостью 38 544 зрителя.