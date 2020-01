Посещаемость «Зимней классики»-2019 стала второй в истории НХЛ

«Зимнюю классику» НХЛ между «Далласом» и «Нэшвиллом» (4:2) посетили накануне 85 630 зрителей, сообщает пресс-служба лиги.

A sellout crowd of 85,630 are attending the 2020 Bridgestone NHL #WinterClassic, the second-largest crowd in NHL history (2014 Winter Classic: 105,491). #NHLStats pic.twitter.com/ocYIkjht4M