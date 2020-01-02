Егор Соколов: Никто не радовался, что не попали финны, у швейцарцев не будет проходного двора Россия сыграет со Швейцарией в ¼ финала молодежного чемпионата мира.

Форвард молодежной сборной России Егор Соколов высказался о сопернике по ¼ финала чемпионата мира в Чехии – сборной Швейцарии.

«Проходных матчей нет, начался плей-офф, и тут нельзя проигрывать, мы будем серьезно готовиться, – приводит ТАСС слова 19-летнего нападающего. – Никто не радовался, что будут не финны, у швейцарцев не будет проходного двора».

Напомним, в заключительном матче группового этапа Швейцария нанесла поражение Финляндии (5:2) и стала второй в группе A. Россия вышла в плей-офф с третьего места в группе B.

Матч Швейцария – Россия пройдет 2 января на «Верк Арене» в Тршинеце. Начало игры – 14:30 (мск).