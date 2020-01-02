Кори Перри: Тяжело было досматривать «Зимнюю классику» из раздевалки Канадец получил удаление до конца игры на третьей минуте матча с «Нэшвиллом».

Форвард «Далласа» Кори Перри прокомментировал свое удаление до конца игры в матче «Зимней классики» НХЛ с «Нэшвиллом» (4:2).

На третьей минуте игры 34-летний канадец ударил в голову защитника «хищников» Райана Эллиса, который также больше не выходил на лед.

«Очень сожалею, что так вышло, – приводит слова Перри официальный сайт лиги. – Надеюсь, что (Эллис) в порядке.

«Зимняя классика» – это большое событие. К нему наверняка приехали сюда родные и близкие, как и ко мне. Тяжело было досматривать этот матч из раздевалки. Много неприятных мыслей сейчас в голове. Очень надеюсь, что с (Эллисом) будет все нормально».

Отметим, что «Нэшвилл» дважды реализовал удаление Перри, но не смог удержать преимущество, пропустив четыре гола с 39-й по 47-ю минуты игры.