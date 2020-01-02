Россия победила Швейцарию и стала первым полуфиналистом молодежного чемпионата мира Соперник по полуфиналу определится по итогам всех четвертьфиналов.

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Молодежная сборная России победила Швейцарию (3:1) в матче ¼ финала чемпионата мира в Тршинеце.

Все голы в матче были забиты во втором периоде. Дмитрий Воронков открыл счет, после чего швейцарец Гаэтан Жобен забросил ответную шайбу. Победным стал гол Александра Хованова на 35-й минуте, после чего он помог Воронкову оформить дубль.

Сборная России стала первым полуфиналистом турнира и вошла в четверку лучших на молодежных чемпионатах мира в девятый раз за последние десять лет.

Отметим, что пары полуфиналов будут определены исходя из рейтинга команд по итогам группового этапа.

В других четвертьфиналах сыграют: Канада – Словакия (17:00), США – Финляндия (19:30) и Швеция – Чехия (22:00).

Полуфиналы запланированы на 4 января, матч за третье место и финал – на 5 января.