Россия победила Швейцарию и стала первым полуфиналистом молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная России победила Швейцарию (3:1) в матче ¼ финала чемпионата мира в Тршинеце.
Все голы в матче были забиты во втором периоде. Дмитрий Воронков открыл счет, после чего швейцарец Гаэтан Жобен забросил ответную шайбу. Победным стал гол Александра Хованова на 35-й минуте, после чего он помог Воронкову оформить дубль.
Сборная России стала первым полуфиналистом турнира и вошла в четверку лучших на молодежных чемпионатах мира в девятый раз за последние десять лет.
Отметим, что пары полуфиналов будут определены исходя из рейтинга команд по итогам группового этапа.
В других четвертьфиналах сыграют: Канада – Словакия (17:00), США – Финляндия (19:30) и Швеция – Чехия (22:00).
Полуфиналы запланированы на 4 января, матч за третье место и финал – на 5 января.
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