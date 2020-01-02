Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира Матч проходил в Остраве.

Молодежная сборная Канада победила Словакию со счетом 6:1 в матче ¼ финала чемпионата мира.

В составе победителей шайбами отметились Баррет Хейтон (7-я и 42-я минуты), Коннор Макмайкл (22), Джейкоб Бернард-Докер (24), Лиам Фуди (30) и Алексис Лафренье (31). Соперник ответил лишь одним результативным броском в третьем периоде – шайба на свой счет записал Оливер Окульяр (47).

Отметим, что пары полуфиналов будут определены исходя из рейтинга команд по итогам группового этапа.

Ранее сборная России победила Швейцарию (3:1). В оставшихся четвертьфинальных встречах сыграют: США – Финляндия (19.30 мск) и Швеция – Чехия (22.00).

Полуфиналы запланированы на 4 января, матч за третье место и финал – на 5 января.